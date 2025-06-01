Зірковий абсолютний чемпіон назвав дату закінчення кар'єри

Зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес заговорив про закінчення кар'єри. Канело розповів, коли планує повішати рукавички на цвях.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі зізнався, що ще трохи часу потішить своїми виступами прихильників боксу. Сауль Альварес заявив, що визначився із віком, у якому попрощається із боксерськими рукавичками та рингом, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Коли Альварес піде на пенсію

Канело додав, що ще відчуває у собі сили продовжувати виступати на високому рівні.

Туркі Аль аш-Шейх – це та людина, з якою я точно завершу кар’єру. Моє тіло в порядку, я можу боксувати ще кілька років. 37 – це вік, у якому я хочу піти з боксу, а не щоб бокс змусив мене піти. Мені не потрібно робити це заради грошей чи спадщини. Я казав, що завершу кар’єру у 37, і я впевнений, що так і буде,

– заявив Альварес.

Відзначимо, що боксер Вірджил Ортіс заявляв, що найближчий бій проти Альвареса стане для його суперника Теренса Кроуфорда прощальним у кар'єрі. Канело та "Мисливець" зійдуться у ринзі 12 вересня поточного 2025 року. Їх зустріч переносили на 13 вересня, але згодом стало відомо, що мегафайт таки відбудеться у стару дату.

Востаннє Альварес виходив у ринг нещодавно 4 травня цього року, коли переміг Вільяма Скалла за одноголосним рішенням суддів. Завдяки цій перемозі Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона. Одразу після тріумфу мексиканець дізнався про бій проти Теренса. Ця звитяга стала для Альвареса 63-ю на профі-рингу у 67 боях при 2 поразках та стількох же мирових.

Натомість Кроуфорд у своєму попередньому бою здолав узбека Ісраїла Мадрімова (3 серпня 2024 року). Непереможний американець провів у професіоналах 41 поєдинок – 41 перемога (31 – нокаутом).