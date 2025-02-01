Зірковий український боксер може позмагатись одразу за три титули чемпіона світу

Промоутер Том Леффлер розповів про серйозні та амбітні плани на першу середню вагу. Одразу четверо боксерів зможуть поборотись за три титули.

Мова йде про можливе проведення "Турніру чотирьох" у першій середній вазі. Поборотись за три пояси зможуть наступні боксери – чемпіон світу за версіями WBC та WBO Себастьян Фундора, володар поясу IBF Бахрам Муртазалієв, українець Сергій Богачук, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxingnewsonline.

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Чотири претенденти на пояси

Четвертий учасник визначиться у протистоянні Вірджила Ортіса проти Ізраїла Мадримова, який відбудеться 22 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

До слова. Саме у бою Ортіс – Мадримов визначиться наступний суперник українця Богачука. Сергій вже має негативний досвід у дуелі з Ортісом, якому програв влітку 2024-го.

Промоутер Том Леффлер наголосив, що доля "Турніру чотирьох" залежить від керівника Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха.

Цей дивізіон є надто конкурентним, тому є сенс провести такий турнір. Ми ведемо перемовини з Туркі Аль-Шейхом, якщо він схвалить цю ідею, зможемо розпочати її реалізацію. Богачук та інші боксери захочуть зустрітися на рингу, щоб визначити сильнішого. Турнір може відбутися в найближчому майбутньому, враховуючи фінансові можливості Саудівської Аравії,

– сказав Леффлер.

Нагадаємо, що раніше Богачук кидав виклик чемпіону світу Себастьяну Фундорі. Американець вирішив проігнорувати пропозицію від Сергія та провести бій із іншим опонентом. Була інформація, що Фундора закриває угоду щодо проведення поєдинку проти свого земляка Чордейла Букера.

Відзначимо, що за спиною Богачука вже 27 боїв у професіоналах, у яких здобув 25 перемог (24 – нокаутом). Сергій може повернутись у ринг вже влітку цього року.