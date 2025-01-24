Може бути реванш: зірковий боксер із України отримав бій за титул тимчасового чемпіона

Український боксер Сергій Богачук дізнався ім'я свого потенційного суперника. Українець, який виступає у першій середній вазі, може провести бій за пояс тимчасового чемпіона за версією WBC.

Нагадаємо, що 21 грудня 2024-го року Сергій Богачук провів бій в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Тоді у столиці Саудівської Аравії 29-річний боксер із Вінниці у 6-му раунді достроково здолав британця Ішмаеля Девіса.

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Отримав офіційного майбутнього суперника

Завдяки цій перемозі Богачук став обов'язковим претендентом на пояс WBC. Сергій кинув виклик його повноцінному володарю Себастьяну Фундорі. Але той вирішив проігнорувати виклик українця та провести обов'язковий захист по лінії WBO, поясом якої він теж володіє.

23 січня Всесвітня боксерська рада оголосила про ряд титульних поєдинків, один із яких стосувався якраз Богачука. Сергій отримає у майбутні суперники переможця бою між Вірджилом Ортісом та Ісраїлом Мадримовим. На кону цієї зустрічі, яка відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxingtalk

Богачук може отримати реванш проти Ортіса.

Довідка. Сергій Богачук вже бився проти Вірджила Ортіса у серпні 2024-го. На жаль, українець програв за рішенням суддів та втратив свій титул тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі.

Сергій Богачука може повернутись на ринг влітку цього 2025-го року.

Відзначимо, що за спиною Богачука вже 27 боїв, у яких він перемагав 25 разів (24 – нокаутом). Також зазнав двох поразок (від Брендона Адамса та Вірджила Ортіса).