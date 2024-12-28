Обіцяє феєрверк: український боксер замахнувся на абсолютне чемпіонство

Сергій Богачук побився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Український боксер переміг британця Ішмаеля Девіса в Ер-Ріяді.

Бій, який відбувся 21 грудня, закінчився у 6-му раунді. Сергій Богачук вже у 2-му раунді відправив опонента у нокдаун, із якого Девіс зумів вийти. Через чотири раунди усе таки закінчилось перемогою українського боксера технічним нокаутом.

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Чемпіонські плани Богачука

Український боксер завдяки перемозі над Ішмаелем Девісом став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBC. Наразі цим титулом у першій середній вазі володіє американець Себастьян Фундора.

Тепер Богачук зробив гучну обіцянку перед своїми фанатами. Українець пообіцяв їм продуктивний рік. Сергій замахнувся на звання абсолютного чемпіона світу у своїй вазі, передає слова боксера 24 Канал із посиланням на Богачука в акаунті у соцмережі Х.

У 2025 році буде феєрверк. Я готовий битися з будь-яким суперником і йти до статусу абсолютного чемпіона своєї ваги. Хлопці з титулами не можуть мене постійно уникати,

– написав Сергій Богачук.

29-річний Сергій Богачук поставив перед собою дуже амбітні цілі.

Нагадаємо, що влітку 2024-го року Богачук програв Вірджилу Ортісу за рішенням суддів та втратив титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC.