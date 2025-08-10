На жаль, Сергій Богачук втратив одну позицію. Український боксер злетів із першої сходинку на другу, пише 24 Канал із посиланням на WBC.

Читайте також Непереможений український чемпіон дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій

Як змінилось місце Богачука у рейтингу WBC?

30-річного українця випередив американський боксер Джарон Енніс. Чинним чемпіоном організації залишається інший американець Себастьян Фундора, а тимчасовим чемпіоном – Вірджил Ортіс. З обидвома свого часу хотів побитись Богачук, але вони уникнули зустрічей з українським бійцем.

Топ-3 замикає 27-річний представник американського боксу Жезуш Рамос-молодший.



Топ-10 рейтингу WBC (перша середня вага) / Скриншот із сайту боксерської ради

Новий лідер рейтингу Енніс востаннє виходив у ринг у квітні поточного 2025 року. Вже у 6-му раунді Джаро переміг нокаутом Еймантаса Станіоніса з Литви. За спиною Енніса 35 боїв у професіоналах, у яких здобув 34 перемоги (30 – нокаутом) при нулі поразок, ще один двобій був таким, що не відбувся.

Натомість Сергій Богачук 17 травня 2025-го провів бій проти Майкла Фокса. Українець здолав американця за підсумками 10 раундів у Каліфорнії. Для Богачука ця перемога стала 26-ю на профі-рингу у 28 поєдинках (24 – нокаутом) за 2 поразок.