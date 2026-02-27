Він дозволяє виступати під російськими прапорами, – екстренер збірної України з боксу про Бубку

Колишній тренер збірної України Дмитро Сосновський не залишився осторонь дискусії щодо Сергія Бубки. Фахівець поділився думкою про те, чи потрібно позбавити ексглаву НОК звання Герой України.

У коментарі Tribuna Сосновський відреагував на те, що низка боксерів підтримали Бубку. Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити колишнього стрибуна з жердиною відзнаки.

Що Сосновський сказав про скандал з Бубкою?

У контексті звання Герой України тренер вважає за потрібне розділяти спортсменів і військових, які боронять державу. Окрім того, Сосновський зауважив, що Бубка, який є членом МОК, сприяє виступати спортсменам під російськими прапорами.

У конфлікті між Гераскевичем і Бубкою фахівець висловив підтримку скелетоністу, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026 за "шолом пам'яті".

Тому що ми, українці, сьогодні повинні гинути за Україну, а інші підтримують агресію, підтримують війну. Якщо моя особиста думка, на чиїй я стороні, то я на стороні Гераскевича однозначно,

– сказав Сосновський.

Тренер також прокоментував те, що Бубка на посаді глави НОК захищав українських боксерів. Він зазначив, що це було в зоні відповідальності Бубки як глави НОК і тепер як члена МОК.

"Якщо була несправедливість по відношенню не тільки до боксерів, а й до будь-якого спортсмена, то він повинен був відстоювати позицію спортсмена країни нашої. Це його обов'язок, його обрали люди, щоб він цим займався", – сказав Сосновський.

Скандал з Бубкою: що відомо?