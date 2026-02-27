У коментарі Tribuna Сосновський відреагував на те, що низка боксерів підтримали Бубку. Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити колишнього стрибуна з жердиною відзнаки.
Що Сосновський сказав про скандал з Бубкою?
У контексті звання Герой України тренер вважає за потрібне розділяти спортсменів і військових, які боронять державу. Окрім того, Сосновський зауважив, що Бубка, який є членом МОК, сприяє виступати спортсменам під російськими прапорами.
У конфлікті між Гераскевичем і Бубкою фахівець висловив підтримку скелетоністу, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026 за "шолом пам'яті".
Тому що ми, українці, сьогодні повинні гинути за Україну, а інші підтримують агресію, підтримують війну. Якщо моя особиста думка, на чиїй я стороні, то я на стороні Гераскевича однозначно,
– сказав Сосновський.
Тренер також прокоментував те, що Бубка на посаді глави НОК захищав українських боксерів. Він зазначив, що це було в зоні відповідальності Бубки як глави НОК і тепер як члена МОК.
"Якщо була несправедливість по відношенню не тільки до боксерів, а й до будь-якого спортсмена, то він повинен був відстоювати позицію спортсмена країни нашої. Це його обов'язок, його обрали люди, щоб він цим займався", – сказав Сосновський.
Скандал з Бубкою: що відомо?
Гераскевич 26 лютого виступив у Верховній Раді, де закликав позбавити Бубку звання Герой України.
По-перше, скелетоніст звинуватив члена МОК у тому, що той сприяє поверненню росіян у спорт. По-друге, Гераскевич нагадав про розслідування журналістів, які виявили бізнес Бубки з окупантами.
Окрім того, Бубка виїхав з України та публічно не засудив російську агресію. Колишній глава НОК не коментував звинувачення Гераскевича.
Водночас низка боксерів, зокрема Олександр Усик, Василь Ломаченко, Дмитро Митрофанов, Андрій Котельник та Аліна Шатернікова висловили підтримку Бубці.