Відомий боксер порадив Кличку "easy fight" у разі повернення у ринг

Володимир Кличко заінтригував багатьох можливим поверненням у професійний ринг. У боксерській спільноті активно обговорюють потенційний камбек "Доктора Сталевого Молота".

Сергій Дерев'янченко поділився думками щодо повернення Кличка-молодшого. Український боксер пояснив, що має зробити Володимир перед великим поєдинком, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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У Кличка була довга пауза

Володимир Кличко завершив боксерську кар'єру 2017 році. Тому, на думку Сергія Дерев'янченка, йому не потрібно одразу битись з серйозним суперником у разі повернення в ринг.

Український боксер зазначив, що Володимир Кличко спочатку має провести легкий бій. Адже "Доктор Сталевий Молот" повинен адаптуватись після довгої паузи.

Володимир в дуже гарній формі, він постійно підтримував форму, так що буде цікаво, якщо він повернеться. Я думаю, що в нього була досить довга перерва, тому йому потрібен "easy fight", щоб відчути ринг, а потім вже наступний бій з більш достойним і серйозним суперником. Зараз хевівейт це дуже цікава вагова категорія,

– сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, що Володимир Кличко востаннє бився у 2017 році. Тоді "Доктор Сталевий Молот" зазнав нищівної поразки від британського боксера Ентоні Джошуа.

Раніше Том Леффлер поділився думками щодо можливого повернення Кличка у бокс. Колишній промоутер Володимира вважає, що українець має багато варіантів для проведення бою.