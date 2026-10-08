"Бокс дав мені впевненість": ексчемпіон Дзінзірук розповів, як спорт допомагає йому на війні

Колишній чемпіон світу за версією WBO Сергій Дзінзірук, який нині служить у ЗСУ, розповів, як спортивний досвід допомагає йому під час виконання бойових завдань. Ексволодар титулу у першій середній вазі поділився думками про кардинальну зміну професії та службу в підрозділі протидії безпілотним системам.

За його словами, під час професійної кар'єри він навіть не уявляв, що одного дня стане військовослужбовцем. Тоді, зазначає спортсмен, про повномасштабну війну ніхто й подумати не міг. Про це він розповів в коментарі для 24 Каналу.

Дзінзірук про те, чи допомагають навички боксу на війні

Проте саме багаторічний досвід у ринзі став для нього міцним фундаментом під час захисту країни.

Спорт, зокрема бокс, дуже сильно допомагає – і морально, і фізично. І ти знаєш, що треба йти, робити, допомагати, що треба відстояти, відслужити. І це багато в чому завдяки спорту,

– зазначив Дзінзірук.

Він підкреслив, що саме бокс сформував його внутрішній стержень та дав колосальну впевненість у власних силах, яка допомагає у військовій справі.

Взагалі завдяки боксу я став дуже впевненим у собі. Я знаю, на що мені розраховувати, що я можу зробити, а чого не можу. Тобто бокс дав мені таку енергію, впевненість у тому, що я можу це зробити,

– зізнався ексчемпіон.

Нагадаємо, що Дзінзірук дебютував на професійному ринзі у 1999 році, а свій останній бій провів у січні 2013 року проти американця Браяна Вери. Головного спортивного успіху він досяг у жовтні 2006 року, відібравши титул чемпіона світу за версією WBO у пуерториканця Даніеля Сантоса. Дзінзірук утримував чемпіонський пояс з 2005 до 2011 року, провівши шість успішних захистів титулу.

У березні видатний боксер та захисник відзначив свій 50-річний ювілей. За значні заслуги перед державою та вагомі спортивні досягнення в жовтні Дзінзірук разом із легкоатлеткою Ярославою Магучіх та іншими відомими спортсменами отримав власну іменну зірку на площі біля ТРЦ "Гулівер" у Києві.