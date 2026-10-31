"Повертається додому": Усик визначився з планами на завершення кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик планує повернутися до крузервейту у 2027 році. Українець має намір знову зібрати всі чемпіонські пояси та завершити професійну кар'єру в статусі абсолютного чемпіона світу.

Про плани боксера розповів директор його команди Сергій Лапін. Його слова наводить видання TalkSport.

Лапін розкрив плани Усика

За словами Лапіна, команда Усика розробила план із двох поєдинків. Спочатку українець хоче поборотися за вакантний чемпіонський титул IBF у першій важкій вазі, а після цього провести бій із Девідом Бенавідесом, щоб об'єднати чемпіонські пояси.

Олександр планує повернутися до крузервейту у 2027 році та знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглядаємо можливість провести бій за вакантний чемпіонський титул. Потім наша мета – зустрітися з Девідом Бенавідесом, об'єднати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном світу. Ми розглядаємо 2027 рік як заключний розділ його кар'єри. Він хоче завершити її в статусі абсолютного чемпіона дивізіону, у якому вперше зібрав усі пояси,

– заявив Лапін.

Представник українця наголосив, що для реалізації цієї мети команді необхідно дотримуватися чіткого плану: спочатку завоювати вакантний титул, а потім провести об'єднавчий поєдинок.

Усик ніколи не був природженим надважковаговиком. Крузервейт – його рідний дивізіон. Він любить виклики, тому піднявся у вазі, підкорив надважкий дивізіон, а тепер повертається додому, щоб знову навести там лад,

– додав директор команди.

Нагадаємо, Усик уже ставав абсолютним чемпіоном світу в крузервейті у 2018 – 2019 роках, зібравши всі основні чемпіонські пояси. Після цього українець перейшов до надважкої ваги, де також двічі здобував статус абсолютного чемпіона світу.

Тим часом Бенавідес також розглядає можливість виступів у першій важкій вазі. Раніше американський боксер повідомляв про переговори з Усиком щодо потенційного поєдинку.