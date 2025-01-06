"Це справжній чемпіон": 53-річний ексчемпіон світу кинув виклик Кличку

Володимир Кличко цьогоріч планує повернутись у ринг. Український ексбоксер має наміри побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном у своїй ваговій категорії.

Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс висловився щодо повернення Кличка-молодшого. Американець натякнув на відновлення виступів, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Бріггс хоче битись з Кличком

Шеннон Бріггс заявив, що планує повернутись у професійний ринг. 53-річний ексчемпіон світу у надважкій вазі висловив бажання зустрітись в рингу з Володимиром Кличком.

Немає нічого не можливого. Як ми знаємо, людина здатна робити дивовижні речі. Він (Кличко – 24 канал) дуже сильна людина, він став чемпіоном у надважкій вазі та бився за свою країну, в якій загинуло стільки людей. Це справжній чемпіон, сильна людина,

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що Шеннон Бріггс востаннє бився у 2016 році. Американець раніше вже зустрічався з Віталієм Кличком, програвши українцю одностайним рішенням суддів у 2010 році.

Щодо Володимира Кличка то його останній бій відбувся у 2017 році. Тоді українець достроково програв британському боксеру Ентоні Джошуа.