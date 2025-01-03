Євген Хитров прокоментував можливість Кличка знову вийти у ринг. Колишній український боксер вважає, що шанси все-таки існують, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua

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Хитров про повернення Кличка

Євген Хитров назвав повернення Володимира Кличка однією зі знакових подій у спорті. Український ексбоксер оцінив шанси колишнього чемпіона світу на відновлення виступів – 60 на 40.

Все ж, зважаючи на авторитет українського чемпіона, йому можуть організувати бій влітку з кимось з топ-10. І не треба звертати уваги на паспортні дані Кличка. Легендарний Бернард Хопкінс здобував титули в ще більш поважному віці,

– сказав Хитров.

Зазначимо, що раніше Володимир Кличко висловився щодо реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Український ексбоксер поділився думкою, якби зараз завершився його бій з "Циганським королем".