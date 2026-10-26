Ексчемпіон світу спрогнозував результат можливого бою Усика з Льюїсом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс вважає, що легендарний британський боксер Леннокс Льюїс міг би перемогти Олександра Усика в гіпотетичному поєдинку. Американець пояснив свою думку перевагою британця в габаритах і його потужним джебом.

Він заявив, що ключову роль у такому протистоянні відіграли б передня рука Льюїса та його правий прямий удар. Про це пише BoxingScene.

Бріггс назвав легенду боксу, яка могла б перемогти Усика

На підтвердження своєї думки Бріггс згадав поєдинки Льюїса проти Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, у яких британець продемонстрував свої сильні сторони.

Леннокс Льюїс переміг би Усика. Усе залежало б від джеба та правої руки. Проблема в тому, що Льюїс – справжній монстр. Він великий і перебував у чудовій фізичній формі,

– зазначив американець.

Водночас колишній чемпіон світу наголосив, що недооцінювати Усика не варто. Його вражають фізична підготовка українця, витривалість і здатність підтримувати високий темп протягом усього бою.

Але це було б непросто. Усик – незвичайний боксер. Його фізична підготовка та обсяг роботи, яку він виконує в рингу, вражають. Важко робити прогнози. Ми досі не бачили, щоб хтось по-справжньому його побив. Я навіть не думаю, що він бодай раз побував у нокдауні,

– сказав Бріггс.

Варто зазначити, що американець має досвід особистого протистояння з Льюїсом. У березні 1998 року боксери зустрілися в поєдинку за титул WBC у надважкій вазі, а британець здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Леннокс Льюїс завершив професійну кар'єру у 2003 році, залишивши помітний слід в історії надважкої ваги. Усик, який також досяг статусу абсолютного чемпіона світу, відомий перемогами над Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.