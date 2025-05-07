Американський боксер проведе виставковий бій в межах вечора боксу у Великій Британії. Подія відбудеться в межах спортивного шоу "Hall of Fame", повідомляє 24 канал із посиланням на IFL TV.

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Коли битиметься Мослі

Легендарний Шейн Мослі битиметься проти актора та ютубера Девіда Куржала. Протистояння відбудеться у Лондоні на арені "Indigo at The O2".

Запланована дата поєдинку між Мослі та Куржалом – 25 липня 2025 року.

Анонс бою Мослі – Куржал / Фото IFL TV

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Шейн Мослі бився за тимчасовий титул WBA у напівсередній вазі, де одностайним рішенням суддів поступився Давіду Аванесяну. У 2016 році американець завершив кар'єру.

За свою кар'єру Мослі провів 61 поєдинок, здобувши 49 перемог, зазнавши 10 поразок та одного разу була зафіксована нічия. Легенда боксу був чемпіоном світу у легкій, напівсередній та першій середній вазі.