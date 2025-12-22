Важливіше, ніж бій з Ф'юрі: промоутер поділився думками про майбутнє Джошуа
- Едді Хірн вважає, що Ентоні Джошуа має провести проміжний бій перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, але є ризик "послизнутися".
- Джошуа викликав Ф'юрі на бій після перемоги над Джейком Полом, заявивши, що готовий прийняти будь-який виклик.
Ентоні Джошуа минулими вихідними переміг Джейка Пола. Наразі стоїть питання у тому, що далі робитиме британський боксер.
Едді Хірн поділився думками про можливі варіанти розвитку кар'єри "Ей Джея". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Social.
Читайте також Джошуа пояснив, чому йому не вдалось нокаутувати Пола на початку бою
Що сказав Хірн про майбутнє Джошуа?
Промоутер заявив, що хотілося, аби британський боксер провів проміжний поєдинок перед тим, як битися із Тайсоном Ф'юрі. Однак у надважкому дивізіоні є великий ризик "послизнутися".
Хірн наголосив. що Фабіо Вордлі хоче битися з Джошуа, а також має титул чемпіона світу надважкій вазі.
Масштаб бою з Ф’юрі – це те, що цікавить людей, цікавить Його Високоповажність. Я не вірю, що Його Високоповажність прийде і запропонує нам той бій (з Вордлі – 24 канал). Якщо так, і ми могли б битися за чемпіонство світу у надважкій вазі – безумовно. Але я думаю, він скаже: Це хлопець, якого ми хочемо на лютий або березень, або коли там це буде. А потім ти б'єшся з Тайсоном Ф’юрі,
– сказав Хірн.
Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді. Після бою британець кинув виклик Ф'юрі.
Що Джошуа сказав Ф'юрі?
"Ей Джей" по-перше висловив повагу Полу за гідний поєдионок. Однак наступна ціль британського боксера, як повідомля Netflix Sports.
Я 1струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками, – заявив Джошуа.
Нагадаємо, то Тайсон Ф'юрі планує повернутися на професійний ринг. Також відомо, що серед потенційних суперників Джошуа.
Ф'юрі повернеться на ринг: що відомо?
За наявною інформацією Ф'юрі знову битиметься, але за однієї умови. Для цього британський боксер повинен отримати правильну пропозицію щодо поєдинку.
Як пишуть ЗМІ, Ф'юрі та Джошуа домовилися про проведення бою. Протистояння може очолити вечір боксу Riyadh Season у 2026 році у Саудівській Аравії.
Також повідомляли, що "Циганський король" може побитися з росіянином. Серед можливих суперників Арсланбек Махмудов.