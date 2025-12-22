Едді Хірн поділився думками про можливі варіанти розвитку кар'єри "Ей Джея". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Social.

Що сказав Хірн про майбутнє Джошуа?

Промоутер заявив, що хотілося, аби британський боксер провів проміжний поєдинок перед тим, як битися із Тайсоном Ф'юрі. Однак у надважкому дивізіоні є великий ризик "послизнутися".

Хірн наголосив. що Фабіо Вордлі хоче битися з Джошуа, а також має титул чемпіона світу надважкій вазі.

Масштаб бою з Ф’юрі – це те, що цікавить людей, цікавить Його Високоповажність. Я не вірю, що Його Високоповажність прийде і запропонує нам той бій (з Вордлі – 24 канал). Якщо так, і ми могли б битися за чемпіонство світу у надважкій вазі – безумовно. Але я думаю, він скаже: Це хлопець, якого ми хочемо на лютий або березень, або коли там це буде. А потім ти б'єшся з Тайсоном Ф’юрі,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді. Після бою британець кинув виклик Ф'юрі.

Що Джошуа сказав Ф'юрі?

"Ей Джей" по-перше висловив повагу Полу за гідний поєдионок. Однак наступна ціль британського боксера, як повідомля Netflix Sports.

Я 1струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками, – заявив Джошуа.

Нагадаємо, то Тайсон Ф'юрі планує повернутися на професійний ринг. Також відомо, що серед потенційних суперників Джошуа.

