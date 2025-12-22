Эдди Хирн поделился мыслями о возможных вариантах развития карьеры "Эй Джея". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Social.

Что сказал Хирн о будущем Джошуа?

Промоутер заявил, что хотелось, чтобы британский боксер провел промежуточный поединок перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри. Однако в супертяжелом дивизионе есть большой риск "поскользнуться".

Хирн отметил. что Фабио Уордли хочет драться с Джошуа, а также имеет титул чемпиона мира супертяжелом весе.

Масштаб боя с Фьюри – это то, что интересует людей, интересует Его Превосходительство. Я не верю, что Его Превосходительство придет и предложит нам тот бой (с Уордли – 24 канал). Если так, и мы могли бы драться за чемпионство мира в супертяжелом весе – безусловно. Но я думаю, он скажет: Это парень, которого мы хотим на февраль или март, или когда там это будет. А потом ты дерешься с Тайсоном Фьюри,

– сказал Хирн.

Напомним, что Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде. После боя британец бросил вызов Фьюри.

Что Джошуа сказал Фьюри?

"Эй Джей" во-первых выразил уважение Полу за достойный поединок. Однако следующая цель британского боксера, как сообщает Netflix Sports.

Я 1струсил с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками, – заявил Джошуа.

Напомним, то Тайсон Фьюри планирует вернуться на профессиональный ринг. Также известно, что среди потенциальных соперников Джошуа.

Фьюри вернется на ринг: что известно?