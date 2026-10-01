Шлях до першого мільйона: які бої принесли братам Кличкам перші рекордні гонорари

Легендарні українські боксери Віталій і Володимир Клички вийшли на рівень мільйонних заробітків на початку 2000-х. Тоді їхні гонорари за окремі поєдинки сягали 1 мільйона євро або доларів. Водночас кожен із братів прийшов до своїх перших семизначних виплат власним шляхом.

Володимир уперше заробив таку суму завдяки здобуттю чемпіонського титулу. Натомість Віталій отримав гарантований гонорар за конкретний бій, участь у якому стала для нього несподіваною. Детальніше про цю історію розповість 24 Канал.

"Помста за брата" та перший чемпіонський мільйон

Статус мільйонера першим виборов молодший з братів – Володимир Кличко. Це сталося у жовтні 2000 року завдяки історичній перемозі над американцем Крісом Бердом.

Цей поєдинок мав принципове значення та отримав медійну назву "Помста за брата", адже перед цим Берд відібрав пояс чемпіона світу за версією WBO у Віталія Кличка. Володимир вийшов на ринг максимально мотивованим, двічі відправив суперника в нокдаун і впевнено переміг за очками, вперше у кар'єрі завоювавши титул чемпіона світу.

Саме гонорар за цей чемпіонський бій, підсилений вигідним контрактом із німецькою промоутерською компанією Universum Box-Promotion, спонсорськими виплатами та бонусами від телетрансляцій, дозволив Володимиру сумарно перетнути позначку в 1 мільйон доларів.

Володимир Кличко / Фото інстаграм українського боксера

1,4 мільйона доларів за легендарний бій проти Льюїса

Віталій Кличко виходив на стабільний рівень у 1 мільйон євро за бій поступово, збільшуючи заробітки від поєдинку до поєдинку ближче до 2004 року. Загалом за німецький період кар'єри Кличко-старший заробив близько 14 мільйонів євро.

Проте свій перший мільйонний чек за один конкретний бій Віталій отримав 21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі. За інформацією The Guardian, це був легендарний поєдинок проти британця Леннокса Льюїса, за який українцю гарантували гонорар у розмірі 1,4 мільйона доларів (без урахування додаткових бонусів від німецького телебачення).

Віталій Кличко / Фото інстаграм Кличка-старшого

Цікаво, що Віталій взагалі не мав боксувати з Льюїсом того вечора. Британець готувався до поєдинку проти Кірка Джонсона, а Кличко мав виступити в андеркарді. Проте за два тижні до події Джонсон травмувався, і Віталій без вагань погодився на заміну.

Попри те, що українець лідирував на записках усіх трьох суддів із рахунком 58 – 56, після 6-го раунду бій зупинили через глибоке розсічення біля лівого ока Віталія. Перемогу технічним нокаутом присудили Льюїсу, але цей драматичний поєдинок назавжди вписав ім'я Віталія Кличка в історію світового боксу та приніс йому перший семизначний гонорар.