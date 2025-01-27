"Алі – просто сміття": колишній чемпіон світу назвав найкращого боксера усіх часів

Джеймс Тоні поділився думками щодо знаменитих боксерів за всю історію спорту. Колишній чемпіон світу поставив під сумнів легендарного Мухаммеда Алі.

Думка американця різниться з іншими, адже багато, хто вважає Алі епохальним боксером. На його думку, був спортсмен, який краще його співвітчизника, повідомляє 24 канал із посиланням на WiseNuts.

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Хто краще за Алі

Джеймс Тоні назвав найкращого боксера в історії. Колишній чемпіон світу зазначив, що цей спортсмен був кумиром легендарного Мухаммеда Алі.

Американець пояснив, чому не вважає Алі найвеличнішим в історії боксу. Зокрема, він зухвало висловився щодо абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Алі не найкращий боєць усіх часів, коли він називав себе Кассіусом Клеєм, то він був чудовим, а ось Мухаммед Алі – просто сміття. Найвидатніший боєць усіх часів – це Шугар Рей Робінсон, цей хлопець був прекрасним, він прекрасно бився. Алі хотів бути ним, це був кумир Алі, Алі намагався битись, як він, але йому це не вдавалося,

– сказав Тоні.

Для порівняння Шугар Рей Робінсон за свою кар'єру провів 86 поєдинків та не зазнав жодної поразки. Тоді як Мухаммед Алі у 61 поєдинку здобув 56 перемог і 5 разів програв.