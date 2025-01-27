Мнение американца разнится с другими, ведь многие, кто считает Али эпохальным боксером. По его мнению, был спортсмен, который лучше его соотечественника, сообщает 24 канал со ссылкой на WiseNuts.

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Кто лучше Али

Джеймс Тони назвал лучшего боксера в истории. Бывший чемпион мира отметил, что этот спортсмен был кумиром легендарного Мухаммеда Али.

Американец объяснил, почему не считает Али величайшим в истории бокса. В частности, он дерзко высказался относительно абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Али не лучший боец всех времен, когда он называл себя Кассиусом Клеем, то он был замечательным, а вот Мухаммед Али – просто мусор. Самый выдающийся боец всех времен – это Шугар Рэй Робинсон, этот парень был прекрасным, он прекрасно дрался. Али хотел быть им, это был кумир Али, Али пытался драться, как он, но ему это не удавалось,

– сказал Тони.

Для сравнения Шугар Рэй Робинсон за свою карьеру провел 86 поединков и не потерпел ни одного поражения. Тогда как Мухаммед Али в 61 поединке одержал 56 побед и 5 раз проиграл.