Энди Ли прокомментировал предстоящий поединок Дюбуа – Паркер. Тренер дал оценку будущему сопернику своего подопечного из Новой Зеландии, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Энди Ли о Дюбуа

Тренер Джозефа Паркера высказался относительно Даниэля Дюбуа. Энди Ли вспомнил поединок британского боксера с Александром Усиком, отметив легкую победу украинца.

Специалист не понимает о чем в поединке с Усиком думал Дюбуа, ведь украинский чемпион смог победить британского супертяжа простым джебом. Однако, специалист подчеркнул, что с того момента Даниэль вырос как боксер.

В последних боях он доказал, что многие были неправы насчет него. Поэтому мы идем на бой с лучшим супертяжеловесом в мире, который находится в отличной форме. После победы мы заберем все лавры себе,

– поделился мнением Ли.

Напомним, бой Дюбуа – Паркер состоится 14 февраля 2025 года в Эр-Рияде. Боксеры сразятся за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, а также победитель противостояния будет иметь шанс провести бой с Александром Усиком.