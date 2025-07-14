Мають серйозні здобутки у спорті, але не у боксі: що відомо та де живуть сини Усика

Вже 19 липня на Олександра Усика чекає складний реванш проти Даніеля Дюбуа на арені "Вемблі" (Лондон, Велика Британія). Напередодні та безпосередньо під час другої битви головою підтримкою Усика буде його велика родина.

Зокрема цією підтримкою будуть сини українського боксера – Кирило та Михайло. 24 Канал розповідає про синів Олександра Усика, їх захоплення та де зараз живуть.

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Яким видом спорту займаються сини Усика?

Кирило та Михайло не перші діти у сім'ї українського боксера. У 2010-му році Олександр та Катерина Усик вперше стали батьками, коли на світ народилась їх донечка Єлизавета. Хлопці ж поповнили родину у 2013-му та 2015-му роках. Кирило старший за Михайла.

Вже у своїх юних роках обидва сини Усика активно займаються професійним спортом. Кирило та Михайло займаються дзюдо в академії у Марбельї, де головним тренером є українець Іван Васильчук.

Олександр Усик особисто був гостем академії, у якій займаються його сини. Боксери приїжджав туди після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (травень 2024-го). Тоді Усик переміг британця та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Усик приїхав в академію Івана Васильчука: дивіться відео

Кирило та Михайло вже мають перші серйозні здобутки у дзюдо. До прикладу, сини боксера вже водночас завоювали золоті медалі на змаганнях.

Також Усик та його дружина Катерина приїжджають на змаганнях своїх синів.

Сім'я Усика на змаганнях синів / Скриншоти із інстаграму Катерини

Де живуть Кирило та Михайло Усик?

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія, поділила родину боксера на дві країни. Кирило та Михайло разом із батьками матері живуть в Іспанії. Натомість доньки боксера Єлизавета та Марія залишаються жити в Україні.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина Усика розповідала, що ще у перший рік повномасштабної війни хотіла разом із чоловіком забрати синів назад в Україну, але через вагітність Марією відклали це рішення.

Ми з Санею постійно: "Забираємо, забираємо". А потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. А як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ї до 20-ї, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все "х*рачить" над тобою, і хлопці теж. Вони виїхали. Важко. Телефон - спасіння, але не дає фізичної близькості,

– розповідала Катерина Усик.

В Іспанії Кирило та Михайло вже вивчили іспанську та англійську мови.

Як хлопці вперше зустрілись із молодшою сестрою?

Катерина тоді розповідала, що хлопці ще не бачили свою молодшу сестру. Лише у квітні 2024-го Кирило та Михайло побачили свою сестру Марію. Їх зустріч була теплою. Відзначимо, що Кирило ще раніше приїжджав в Україну та бачився із маленькою сестрою. Натомість для Михайла це була перша зустріч

Хлопці обійняли сестричку та щось показували їй на телефоні.



Перша зустріч синів Усика із молодшою сестрою / Скриншот із інстаграму Катерини

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Як сини підтримували Усика у тренувальному таборі?

Олександр Усик готувався до реваншу проти Даніеля Дюбуа в Іспанії, де якраз із 2022 року живуть його сини. Це стало чудовою нагодою для Кирила та Михайла, які відвідали тренувальний табір свого татуся. Хлопці навіть вийшли у ринг, але кумедно поспарингували, аж ніяк, не за правилами боксу. У хід пішли навички дзюдо.

Сини Усик у його тренувальному таборі: дивіться відео

Як Усик міг втратити сина?

В інтерв'ю все тому ж Славі Дьоміну родина боксера відверто розповіла історію, як могла втратити сина Кирила. Лікарі запевнили подружжя, що їх дитина мертва. Однак український боксер сконтактувався із вищими чинами медицини, з яким провів жорстку чоловічу розмову.

У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович,

– сказав Усик.

Вже 19 липня родина Усик буде палко підтримувати батька у реванші із Дюбуа. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Якщо Олександр переможе, то присвятить звання "абсолюта" молодшій доньці Марії, адже усі інші діти мають пам'ятні переможні подарунки від батька.