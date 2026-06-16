Вони у двох різних країнах: скільки дітей у Катерини Усик

Катерина Усик – дружина українського чемпіона, боксера Олександра Усика. Подружжя виховує 4 дітей, однак не всі вони живуть із ними.

Катерина Усик у шлюбі з Олександром Усиком із 2009 року, повідомляє 24 Канал. За 17 років подружжя народило 4 дітей.

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Скільки дітей у Катерини Усик?

Катерина й Олександр Усики виховують чотирьох дітей. Старшу доньку звати Єлизавета, старшого сина – Кирило, меншого сина – Михайла, а наймолодшою донечкою є Марія, яка народилась уже під час війни в Україні, в січні 2024 року.

Єлизавета Усик народилась 24 лютого 2010 року. Тобто, ще навіть до перемоги Олександра на Олімпіаді в Лондоні. Потому в родині Усиків народились сини – Кирило та Михайло. А ось найменша доня Катерини народилась у 2024 році, й дружина Усика часто публікує милі фотографії чоловіка з нею.

Де живуть діти Усиків?

Через війну родині довелось розлучитись. Сини Катерини й Олександра виїхали в Іспанію, де живуть разом із батьками дружини Усика. Там вони відвідують тренування, щоправда, не з боксу, а з дзюдо. Академія розташована в Марбельї.

А ось доньки живуть разом із мамою та татом в Україні. Єлизавета принципово не хоче залишати Батьківщину, тож продовжує навчатись у Києві. Катерина зробила вибір бути з доньками тут, але щомісяця літає й до синів в Іспанію.

Що ще відомо про родину Усиків?

Родина Усиків до повномасштабного вторгнення жила у Ворзелі. Утім у 2022 році їхній будинок був окупований росіянами та фактично розтрощений.

Сини Усика вже мають перші перемоги в дзюдо. У їхній колекції вже є й золоті медалі.

Катерина Усик не сидить у чоловіка на шиї. Вона має власну справу, що пов'язана з нерухомістю.