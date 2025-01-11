Солідно набрав: Усик розповів, скільки важить після реваншу із Ф'юрі

Олександр Усик насолоджується відпочинком у колі рідних після переможного реваншу із Тайсоном Ф'юрі, який відбувся 21 грудня 2024 року. Непереможний український боксер поспілкувався із Аміром Ханом та розкрив свої цифри на вагах на цей момент.

Під час розмови Олександр Усик запевнив, що із ним все добре. Відпочинок у сімейному колі настільки солодкий, що Амір Хан неозброєним оком побачив дещо більший живіт в українського боксера. Тому не зміг уникнути запитання про вагу українця, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Аміра Хана у соцмережі Х.

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Нова вага Олександра Усика

Чесно кажучи, маю сказати, що сьогодні вперше бачу, що у тебе живіт, такий ненаситний живіт,

– запитав Хан.

Усик ж розкрив цифри, які востаннє бачив на вагах.

Так, сьогодні я важу понад 110 кілограмів,

– відповів Олександр.

Довідка. На церемонії зважування перед реваншем Усик важив 102,5 кілограма. А під Ф'юрі ваги показали 127,4 кілограма.

Український боксер не дав чіткої відповіді на запитання про наступний бій та свого нового суперника. Усик зазначив, що наступні поєдинки є проблемою його команди, а його призначення зараз – це насолоджуватись проведеним часом із родиною.

Відео спілкування Хана із Усиком

Нагадаємо, що одразу після реваншу Даніель Дюбуа кинув виклик Усику. Щоправда, спершу "Динаміту" слід захистити свій пояс IBF у бою проти Джозефа Паркера, який запланований на 22 лютого.

Є ще ціла низка боксерів, які бажають побитись проти непереможного українця. Одним із таких є Джей Опетая, який виступає у крузервейті.