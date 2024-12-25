"Скине його з трону": відомий тренер назвав боксера, який може перемогти Усика

У ніч проти 22 грудня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші в Ер-Ріяді. Український боксер завершує 2024-й рік на переможній ноті та у статусі непереможного боксера.

Обидві зустрічі Усика та Ф'юрі закінчувались рішенням суддів. В обидвох випадках перемогу здобував український боксер – за роздільним та у реванші за одноголосним рішенням.

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Гучні заяви тренера Біллі Нельсона

Наставник Біллі Нельсон поділився своїми враженнями від реваншу Усик – Ф'юрі. На його думку, друга зустріч між боксерами була близькою до нічиєї, а рішення суддів Нельсон назвав несправедливим, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Також тренер конголезького боксера надважкої ваги Мартіна Баколе назвав боксера, якому до снаги завдати Усику першої поразки у його кар'єрі. Звісно, коуч виділив свого підопічного.

Я дійсно вірю, що Мартін Баколе має навички та вміння, щоб скинути Усика з трону. Що більш важливо, я думаю, що Усик і його команда вважають, що Мартін здатний це зробити. Вони неодноразово ділили ринг, а саме в Україні та Дубаї,

– заявив Нельсон.

Тренер запевнив, що Баколе відрізняється від усіх інших суперників непереможного українця. За його словами, Мартін швидко скорочує дистанцію та міг би заманити Олександра у пастку.

Нельсон про можливий реванш Усик – Дюбуа

Нельсон сумнівається, що хтось захоче побачити реванш між Усиком та Дюбуа. Хоча Даніель публічно вже кинув виклик українцю, підійнявшись у ринг після реваншу в Ер-Ріяді. Коуч Баколе пригадав першу зустріч між Усиком та Дюбуа.

"Я вважаю, що Усик виграв кожен раунд проти Дюбуа, навіть враховуючи той низький удар, а це був низький удар. Рефері відразу сказав, що це так, тому нам не потрібен цей бій. Його побили, він двічі впав і фактично здався наприкінці бою", – сказав Нельсон.

Довідка. Перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся влітку 2023-го. Олександр переміг Даніелю у 9-му раунді технічним нокаутом.

На останок Нельсон зробив гучну заяву про міць та силу свого підопічного.

Найкращим суперником для Олександра Усика, який є феноменальним бійцем, був би Мартін Баколе. Я вірю, і що більш важливо, вірить Мартін, що він нокаутує його,

– заявив тренер Баколе.

Відзначимо, що Усик готовий дати реванш Дюбуа, який вже навіть назвав місце, де хотів би побитись проти непереможного українця.