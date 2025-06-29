Глядачі не змогли вдосталь насолодитись поєдинком між Скофілдом та Фармером. Причина у тому, що проспект Флойд швидко здолав досвідченого суперника, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Скофілд – Фармер

Флойд Скофілд почав без розвідки, завершивши бій проти Тревіона Фармера у першому раунді. Проспект нокаутував ветерана боксу, провівши у ринзі всього 79 секунд.

Спочатку Фармера опинився у нокдауні на 35-й секунді поєдинку. Скофілд скористався тим, що Тревіон не встиг відновитись та завдав другого удару, остаточно добивши суперника.

Скофілд нокаутував Фармера: дивіться відео

Нагадаємо, що свого часу Тревіон Фармер був чемпіоном світу у напівлегкій вазі. Американський боксер володів титулом IBF.

На кону цього поєдинку був вакантний континентальний титул WBA. Тепер Флойд Скофілд володіє чемпіонським поясом.