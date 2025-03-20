Непереможений українець анонсував наступний бій: хто стане суперником

Тарас Шелестюк звернувся до фанатів із повідомленням. Український боксер анонсував повернення у професійний ринг.

Непереможений українець мав битись у напівсередній вазі проти Хав'єра Аяли у січні цього року. Однак бій з аргентинським боксером було скасовано, інформує 24 канал.

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Коли відбудеться бій

Бій між Хав'єром Аялою та Тарасом Шелестюком не відбувся через травму першого. Аргентинець за декілька днів до проведення поєдинку потрапив у аварію на мотоциклі.

Однак пошкодження Аяли визначились незначними, тому Шелестюк не довелось довго чекати. Тарас на своїй сторінці у соціальній мережі Х повідомив, коли відбудеться бій проти Хав'єра.

Я повернуся на ринг у травні. Я мав провести бій у січні, але мій суперник отримав травму в аварії на мотоциклі за 5 днів до бою. Тож бій переноситься на травень. Не можу дочекатися повернення,

– написав Шелестюк.

Нагадаємо, що востаннє Тарас Шелестюк бився проти Габріеля Маестре у 2022 році. Бій між українським боксером та венесуельцем завершився внічию.

Всього Тараса Шелестюк провів за кар'єру 20 поєдинків – 19 перемог, 1 нічия. Також українець завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.