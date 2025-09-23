Непереможений український боксер назвав дату наступного бою
- Тарас Шелестюк проведе наступний бій у в Кіто, Еквадор.
- Відомо, що це буде 10-раундовий ко-мейн івент вечора боксу.
Тарас Шелестюк зовсім скоро повернеться на ринг. Відомий український боксер анонсував наступний бій.
Бронзовий призер Олімпіади-2012 з'явиться у рингу в Еквадорі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Тараса Шелестюка у соціальній мережі Х.
Коли битиметься Шелестюк?
Тарас Шелестюк повідомив, що проведе наступний бій в Кіто, Еквадорд. Дата поєдинку 8 листопада 2025 року.
Ім'я наступного суперника Шелестюка наразі не розголошується. Відомо, що це буде 10-раундовий бій, який стане ко-мейн івентом вечора боксу.
Нагадаємо, що Тарас Шелестюк востаннє бився у липні 2025 року, здолавши Ріддікуса Лівсі. Після бою український боксер написав в соцмережі Х, що нарешті він повернувся та вирішив наробити шуму.
Що відомо про Шелестюка?
Тарас Шелестюк за свою кар'єру провів 21 поєдинок. На рахунку українського боксера 20 перемог та 1 нічия.
У 2011 році Шелестюк став чемпіоном світу у Баку, а за рік до цього завоював "бронзу" європейської першості у Москві.