Тарас Шелестюк зовсім скоро повернеться на ринг. Відомий український боксер анонсував наступний бій.

Бронзовий призер Олімпіади-2012 з'явиться у рингу в Еквадорі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Тараса Шелестюка у соціальній мережі Х.

Коли битиметься Шелестюк?

Тарас Шелестюк повідомив, що проведе наступний бій в Кіто, Еквадорд. Дата поєдинку 8 листопада 2025 року.

Ім'я наступного суперника Шелестюка наразі не розголошується. Відомо, що це буде 10-раундовий бій, який стане ко-мейн івентом вечора боксу.

Нагадаємо, що Тарас Шелестюк востаннє бився у липні 2025 року, здолавши Ріддікуса Лівсі. Після бою український боксер написав в соцмережі Х, що нарешті він повернувся та вирішив наробити шуму.

Що відомо про Шелестюка?