Соперником 39-летнего украинского боксера стал представитель США Роддрикус Ливси. Поединок принял американский город Шривпорт, информирует 24 Канал.

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Как закончился бой Шелестюк – Ливси

Поединок закончился уже во втором раунде. Шелестюк загнал Ливси в угол ринга и встряхнул американца мощной серией ударов. Роддрикус выбрался из угла ринга, но Тарас продолжил пробивать по корпусу соперника. После чего в челюсть американского боксера прилетел хук левой, после которого Ливси прилег на канвас.

Тарас Шелестюк яркой победой брутальным нокаутом вернулся в профи-ринг после 3-летнего перерыва.

Видео победного раунда в бою Шелестюк – Ливси

Будем честны, в боевых видах спорта, жесткие нокауты определенно пленяют нас.

Непобежденный украинский олимпиец Тарас Шелестюк (20-0-1) брутально нокаутировал Роддрикуса Ливси (12-5-1) во втором раунде их поединка в суперсредственном полусреднем весе в Шривпорте, Луизиана, США.

Ливси.. pic.twitter.com/P9bdGoTLQW - Permante (@PermantexG) 6 июля, 2025 г

Украинец оформил свою 20-ю победу в 21-м бою в профессионалах (12 – нокаутом) при одной ничьей. Шелестюк до сих пор не знает вкуса поражений.

Перед этим победным боем Тарас последний раз выходил в ринг 11 марта 2022 года. Тогда в Монреале

(Канада) Шелестюк не смог определить сильнейшего в поединке против Габриэля Маэстре из Венесуэлы – ничья (97-93, 94-96 и 95-95).