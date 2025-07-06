Суперником 39-річного українського боксера став представник США Роддрікус Лівсі. Поєдинок прийняло американське місто Шривпорт, інформує 24 Канал.
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Як закінчився бій Шелестюк – Лівсі
Двобій закінчився вже у другому раунді. Шелестюк загнав Лівсі у кут рингу та струхнув американця потужною серією ударів. Роддрікус вибрався із кута рингу, але Тарас продовжив пробивати по корпусу суперника. Після чого у щелепу американського боксера прилетів хук лівою, після якого Лівсі приліг на канвас.
Тарас Шелестюк яскравою перемогою брутальним нокаутом повернувся у профі-ринг після 3-річної перерви.
Відео переможного раунду у бою Шелестюк – Лівсі
Українець оформив свою 20-ту перемогу у 21-му бою у професіоналах (12 – нокаутом) при одній нічиї. Шелестюк досі не знає смаку поразок.
Перед цим переможним боєм Тарас востаннє виходив у ринг 11 березня 2022 року. Тоді у Монреалі
(Канада) Шелестюк не зміг визначити сильнішого у поєдинку проти Габріеля Маестре із Венесуели – нічия (97-93, 94-96 та 95-95).