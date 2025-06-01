Непереможний український боксер анонсував свій наступний бій

Український боксер Тарас Шелестюк незабаром може повернутись у ринг. Бронзовий олімпійський призер Лондона-2012 заговорив про свій наступний двобій.

Тарас Шелестюк анонсував свій наступний двобій, виклавши відео із пробіжки. Український боксер вже веде перемовини.

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Анонс бою українця

Подібну інформацію українець повідомив в особистому профілі у соцмережі "Х". Шелестюк розповів, що веде перемовини особисто із промоутера, від чого отримує кайф, передає 24 Канал.

Я з нетерпінням чекаю повернення на ринг. Мені подобається вести переговори безпосередньо з промоутерами. Думаю, що скоро закрию угоду,

– написав Шелестюк.

Нагадаємо, що 30 січня поточного 2025-го року у Монреалі (Канада) Тарас Шелестюк повинен був побитись проти аргентинця Крістіана Хавʼєра Аяли. Однак за декілька днів до вечора боксу стало відомо, що бій українця скасовано. Все через те, що боксер із Аргентини потрапив в аварію.

Востаннє Шелестюк виходив у ринг ще у березні 2022-го, коли розписав нічию із Габріелем Маестре із Венесуели. Наразі за спиною українського боксера 20 поєдинків у професіоналах – 19 перемог (11 – нокаутом), одна нічия та нуль поразок.