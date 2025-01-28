За три дні до поєдинку стало відомо, що суперник Тараса Шелестюка отримав травму. Аргентинський боксер потрапив в аварію на своєму мотоциклі. Таку неприємну інформацію українцю повідомив промоутер Крістіана Хавʼєра Аяли, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Тараса Шелестюка.

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Чому перенесли бій Шелестюка

Як повідомив сам український боксер, він сподівається, що Крістіан не отримав дуже серйозних травм внаслідок ДТП. Тому припустив, що їх двобій може відбутись вже у лютому або березні. Боксери повинні були вийти у ринг у "Montreal Casino" у Монреалі (Канада).

Відео звернення Тараса Шелестюка

Нагадаємо, що ця зустріч могла стати першою для 39-річного Шелестюка із березня 2022-го року. Саме тоді Тарас провів бій проти Габріеля Маестре із Венесуели. У 10-раундовій битві судді не виявили переможця – нічия (97-93, 94-96 та 95-95).

Довідка. За спиною Шелестюка 20 боїв у професіоналах, у яких здобув 19 перемог (11 – нокаутом), а також одна нічия. Не зазнав жодної поразки.

Також у кар'єрі Тараса є олімпійська "бронза" Лондона-2012, а також бронзова медаль чемпіонату Європи (Москва, 2010) та "золото" світу (Баку, 2011). На аматорському рівні провів 210 поєдинків – 195 перемог та 15 поразок.