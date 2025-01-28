За три дня до поединка стало известно, что соперник Тараса Шелестюка получил травму. Аргентинский боксер попал в аварию на своем мотоцикле. Такую неприятную информацию украинцу сообщил промоутер Кристиана Хавьера Аялы, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Тараса Шелестюка.

К теме Непобедимый украинский боксер возвращается в ринг: когда и против кого состоится бой

Почему перенесли бой Шелестюка

Как сообщил сам украинский боксер, он надеется, что Кристиан не получил очень серьезных травм в результате ДТП. Поэтому предположил, что их поединок может состояться уже в феврале или марте. Боксеры должны были выйти в ринг в "Montreal Casino" в Монреале (Канада).

Видео обращения Тараса Шелестюка

Напомним, что эта встреча могла стать первой для 39-летнего Шелестюка с марта 2022-го года. Именно тогда Тарас провел бой против Габриэля Маэстре из Венесуэлы. В 10-раундовой битве судьи не выявили победителя – ничья (97-93, 94-96 и 95-95).

Справка. За спиной Шелестюка 20 боев в профессионалах, в которых одержал 19 побед (11 – нокаутом), а также одна ничья. Не потерпел ни одного поражения.

Также в карьере Тараса есть олимпийская "бронза" Лондона-2012, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (Москва, 2010) и "золото" мира (Баку, 2011). На любительском уровне провел 210 поединков – 195 побед и 15 поражений.