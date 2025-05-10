Авторитетний тренер назвав суперника Ф'юрі, якщо британець повернеться у бокс

Тайсон Ф'юрі минулого року двічі програв Олександру Усику. Друга поразка від українця у грудні змусила "Циганського боксера" ухвалити важливе рішення.

Британець на початку січня 2025 року оголосив про завершення кар'єри. Проте чимало експертів і причетних до боксу вважає, що Ф'юрі може повернутись на ринг.

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Задля чого повернеться Ф'юрі на ринг

Малік Скотт висловився щодо повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Тренер Деонтея Вайлдера вважає, що фанати зможуть побачити "Циганського короля" знову при справі, повідомляє 24 канал.

Спеціаліст назвав суперника Ф'юрі, якщо він вирішить повернутись у бокс. Зі слів Скотта, Тайсон Ф'юрі битиметься проти Ентоні Джошуа.

Скільки разів Тайсон вже заявляв про завершення кар’єри? Якщо він повернеться у ринг, я особисто вважаю, що це буде бій з Ентоні Джошуа. Я вважаю, що зараз саме той момент,

– сказав Скотт для DAZN.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі раніше вже оголошував про завершення кар'єри у 2022 році. Після чого "Циганський король" повернувся та провів чотири поєдинки, зокрема, два проти Усика.