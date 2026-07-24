Тайсон Ф'юрі переміг колишнього суперника Кличка та здобув новий пояс

Тайсон Ф'юрі 24 липня провів свій другий у 2026 році бій після того, як відновив боксерську кар'єру. Суперником "Циганського короля" став відомий польський боєць Маріуш Вах, який у листопаді 2012 року програв Володимиру Кличку.

Бій Ф'юрі проти 46-річного ветерана боксу відбувся у Таїланді та не транслювався у прямому ефірі, повідомляє 24 Канал. Зустріч на Max Muay Thai Stadium завершилася прогнозованою перемогою "Циганського короля".

Ф'юрі – Вах: як завершився бій

Для 37-річного британця поєдинок з Вахом став проміжним на шляху до супербою проти Ентоні Джошуа, який повинен відбутися пізніше цього року. Майбутній бій залежить від того, чи зможе "Ей-Джей" 25 липня перемогти Крістіана Пренгу у своєму проміжному двобої.

Як повідомляв сам Ф'юрі, на бій проти Ваха було доступно лише 1500 VIP-квитків, а всі виручені кошти планують передати місцевим голодуючим та безпритульним дітям Паттайї.

Також Світова боксерська рада (WBC) створила спеціальний гуманітарний пояс для переможця бою. Пояс WBC Metta відзначатиме людей, чиї дії значно покращили життя інших, і символізуватиме незмінну відданість WBC принципам соціальної відповідальності.

Поєдинок Ф'юрі – Вах тривав 7 рундів, після чого польський боксер відмовився продовжувати бій і не вийшов на наступну трихвилинку. Для Ф'юрі це друга перемога поспіль та 36-та у професійній кар'єрі.

️ Tyson Fury STOPS Mariusz Wach who ends the fight on his stool after seven rounds in Thailand. pic.twitter.com/nIv8PEgj17 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 24, 2026

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Ф'юрі несподівано оголосив про завершення спортивної кар'єри після двох поспіль поразок Олександру Усику. Проте не минуло двох років, як британець вирішив повернутися.

Свій бій-повернення "Циганський король" провів 11 квітня та зустрівся з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Поєдинок виявився неконкурентним і Тайсон здобув відносно легку перемогу рішенням суддів.