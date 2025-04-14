Вибухова сила: Ф'юрі показав, як продовжує лупцювати грушу на пенсії – потужне відео

На початку 2025 року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх вкотре попрощався з професійним боксом. Британець насолоджується пенсією та заслуженим часом з родиною.

Водночас Тайсон Ф'юрі не забуває про фізичну форму, яку постійно підтримує у спортивному залі. "Циганський король" продемонстрував, як "тренує" боксерську грушу у своєму акаунті в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Ф'юрі кинув пити: екссуперник Усика влаштував "сухий" 30-денний челендж на пенсії

Тайсон підтримує форму

Схоже, що шанси на повернення Ф'юрі, яке так обговорюють у пресі, ще можливе. Тайсон підтримує фізичну форму, не забуває про боксерські рукавички та навіть відмовився від алкогольних напоїв на місяць.

Відео з тренування Ф'юрі

Нагадаємо, що "Циганський король" вчергове пішов із профі-рингу після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му році. Водночас йому приписують повернення у бокс заради британської битви з Ентоні Джошуа.

Однак промоутер Френк Воррен, який співпрацював із Тайсоном, попросив усіх дати спокій Ф'юрі на пенсії. 36-річний британець закінчив кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках у 37-ми боях. Ще одна зустріч (перша із Деонтеєм Вайлдером) закінчилась нічиєю.