Не хочу, щоб у старості мене годували з ложки, – Ф'юрі зізнався, чому пішов із боксу

На початку поточного 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх вчергове у своїй кар'єрі попрощався із боксом. "Циганський король" погрожував Олександру Усику, а сам потрапив у пастку.

Минулого року Тайсон Ф'юрі зазнав своїх перших поразок у професійній кар'єрі. "Циганський король" двічі два повні 12-раундові бої проти Олександра Усика, у яких двічі програв за рішеннями суддів.

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Чому Ф'юрі пішов на пенсію

Хоча перед цими боями британець запевняв, що саме він поставить "хрест" на кар'єрі українця. Але сталось навпаки. Тайсон вкотре покінчив із боксом після цих болючих двох поразок.

Ф'юрі відверто розповів, чи саме поразки від українця спонукали його попрощатись із профі-рингом, передає 24 Канал із посиланням на Kanał Sportowy. Тайсон назвав іншу причину.

Для боксера важко сказати собі досить, особливо якщо він присвятив цьому все життя. Важко відпустити, адже це все, чим ми займалися з дитинства. Навіть зараз, коли я відвідую боксерські події або дивлюся їх по телевізору, мені хочеться повернутися. Хочеться знову вийти на ринг самому. Але я розумію: якщо не хочу, щоб у старості мене годували з ложки – потрібно зупинитися. У надважкій вазі я маю справу з серйозними хлопцями,

– заявив британець.

Нагадаємо, що протягом кар'єри у Тайсона були складні періоди у житті, де його попутниками були заборонені речовини, алкоголь та депресії. Однак британець зумів вийти із усіх цих станів та продовжити свою успішну кар'єру. У професіоналах Ф'юрі провів 37 боїв – 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия (у першому поєдинку проти Деонтея Вайлдера).

Тайсон запевняє, що не збирається повертатись у професійний бокс, хоча у ЗМІ продовжують активно обговорювати його можливий камбек заради бою із Ентоні Джошуа або трилогії із Олександром Усиком.