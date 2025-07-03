Ф'юрі розкрив шалену цифру, скільки разів йому пропонували повернутись у ринг

На початку 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про черговий відхід на пенсію. Британський ексбоксер відверто розповів, чи є шанси на його повернення у профі-ринг.

"Циганський король" назвав кількість пропозицій, які надійшли йому за останні години. Тайсон Ф'юрі наголосив на фінансовій частині пропозицій, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Ф'юрі про своє можливе повернення у ринг

Британець не заперечив свого факту ймовірного відновлення кар'єри. Наразі Тайсон взяв час на роздуми, аби зважити усі "за" та "проти". Своє фінальне рішення Ф'юрі оголосить вже у найближчі кілька місяців.

Тут, в оточенні ЗМІ та всього, що пов'язано з боксом, за останні шість годин я отримав чотири пропозиції повернутися. Не скажу, що це якісь надзвичайні пропозиції. Скажімо так, вони не є революційними. Всі знають, що я не працюю за дешево,

– сказав Тайсон.

Також Ф'юрі розповів про розмову на цю тему із дружиною Періс. За його словами, дружина не була проти його можливого камбеку у ринг та підтримає будь-яке його рішення. Тайсон жартома сказав, що Періс таким чином хоче позбутись його вдома.

Нагадаємо, що Тайсон вчергове закінчив кар'єру після дебютних у професійній кар'єрі поразок, яких зазнав від Олександра Усика у 2024-му. "Циганський король" попрощався із боксом на статистиці у 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом), зазнавши 2-х поразок. Також один двобій закінчився нічиєю (перша зустріч із Деонтеєм Вайлдером).