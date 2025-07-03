"Цыганский король" назвал количество предложений, поступивших ему за последние часы. Тайсон Фьюри отметил финансовую часть предложений, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Фьюри о своем возможном возвращении на ринг

Британец не отрицал своего факта вероятного возобновления карьеры. Сейчас Тайсон взял время на размышления, чтобы взвесить все "за" и "против". Свое финальное решение Фьюри объявит уже в ближайшие несколько месяцев.

Здесь, в окружении СМИ и всего, что связано с боксом, за последние шесть часов я получил четыре предложения вернуться. Не скажу, что это какие-то чрезвычайные предложения. Скажем так, они не являются революционными. Все знают, что я не работаю за дешево,

– сказал Тайсон.

Также Фьюри рассказал о разговоре на эту тему с женой Пэрис. По его словам, жена не была против его возможного камбэка в ринг и поддержит любое его решение. Тайсон в шутку сказал, что Пэрис таким образом хочет избавиться от его дома.

Напомним, что Тайсон в очередной раз закончил карьеру после дебютных в профессиональной карьере поражений, которых потерпел от Александра Усика в 2024-м. "Цыганский король" попрощался с боксом на статистике в 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом), потерпев 2-х поражений. Также один поединок закончился ничьей (первая встреча с Деонтеем Уайлдером).