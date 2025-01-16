Продовжить жити у розкоші: скільки зароблятиме Ф'юрі після закінчення кар'єри

Тайсон Ф'юрі вирішив вкотре попрощатись із професійним рингом. Стало відомо, скільки зароблятиме "Циганський король" після закінчення кар'єри.

Навіть без величезних гонорарів за поєдинки Тайсон Ф'юрі продовжить жити на широку ногу. Без професійного боксу в одіозного британця залишиться солідний заробіток.

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Скільки заробляє Ф'юрі за межами рингу

Заробіток колишнього суперника Олександра Усика у рік складає 6,6 мільйона фунтів стерлінгів. Поза межами рингу Тайсон володіє декількома бізнесами. Ф'юрі є одноосібним директором "Tyson Fury Ltd". Також балакучий ексбоксер володіє компанією "Greenwaybalmoral Ltd", яка займається нерухомістю, пише 24 Канал із посиланням на Daily Record.

Окрім цього "Циганський король" заробляє шляхом співпраці із WOW Hydrate. Також Ф'юрі отримає дохід із документального фільму на Netflix "Вдома у Ф'юрі".

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вже не вперше вішає рукавички на цвях. Тому далеко не усі вірять у те, що британець більше не повернеться на ринг. Адже на бій проти Тайсона претендує Ентоні Джошуа.

Багато хто переконаний, що Тайсон відновить кар'єру заради великих грошей та зустрічі із Ей Джеєм. Наразі Ф'юрі хоче зайнятись саморозвитком та розпочати своє навчання у напрямку психології.