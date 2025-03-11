Колишній супертяж змінить боксерський ринг на тренерське крісло у футболі. Тайсон Ф'юрі очолить футбольну команду England Soccer Aid у рамках щорічного благодійного матчу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

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Ф'юрі спробує себе у ролі футбольного тренера

Ексбоксер працюватиме у компанії легенди збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вена Руні.

Поєдинок між збірною Англії та збірною світу запланований на 15 червня 2025-го року на домашньому стадіоні "червоних дияволів" – "Олд Траффорд".

До слова. Щорічну футбольну благодійну подію підтримує відомий співак Роббі Вільямс. Участь у матчі беруть колишні футбольні зірки та інші знаменитості. Вперше подібний поєдинок відбувся у далекому 2006-му році. Відтоді на таких благодійних матчах було зібрано 137 мільйонів доларів.

Тайсон Ф'юрі зізнався, що перед таким матчем хвилюється не менше, аніж перед титульними боями, які були у минулому.

Тайсон Ф'юрі – тренер збірної Англії. Хто б міг подумати про таке? За свою кар'єру я провів кілька великих боїв і перспектива привести свою збірну до перемоги в червні наповнює мене таким же хвилюванням, як і будь-який бій у суперважкій вазі,

– заявив "Циганський король".

Також Тайсон не приховує, що є великим фанатом Манчестер Юнайтед. Тому цей благодійний матч на стадіоні МЮ та у компанії клубної легенди "червоних дияволів" є дуже особливим для колишнього суперника Олександра Усика.

Нагадаємо, що на початку 2025-го року Ф'юрі несподівано для усіх вчергове оголосив про закінчення кар'єри боксера. Тайсон не став чекати британської битви проти Ентоні Джошуа. Хоча у боксерському світі досі вірять, що такий двобій може колись таки відбутись.