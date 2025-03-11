За поразку можна й побувати у нокауті: Ф'юрі очолить збірну Англії з футболу

Британський вже ексбоксер Тайсон Ф'юрі насолоджується життям на пенсії. "Циганський король" не лише відпочиває, а й опановує інші заняття та професії.

Колишній супертяж змінить боксерський ринг на тренерське крісло у футболі. Тайсон Ф'юрі очолить футбольну команду England Soccer Aid у рамках щорічного благодійного матчу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

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Ф'юрі спробує себе у ролі футбольного тренера

Ексбоксер працюватиме у компанії легенди збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вена Руні.

Поєдинок між збірною Англії та збірною світу запланований на 15 червня 2025 року на домашньому стадіоні "червоних дияволів" – "Олд Траффорд".

До слова. Щорічну футбольну благодійну подію підтримує відомий співак Роббі Вільямс. Участь у матчі беруть колишні футбольні зірки та інші знаменитості. Вперше подібний поєдинок відбувся у далекому 2006 році. Відтоді на таких благодійних матчах було зібрано 137 мільйонів доларів.

Тайсон Ф'юрі зізнався, що перед таким матчем хвилюється не менше, аніж перед титульними боями, які були у минулому.

Тайсон Ф'юрі – тренер збірної Англії. Хто б міг подумати про таке? За свою кар'єру я провів кілька великих боїв і перспектива привести свою збірну до перемоги в червні наповнює мене таким же хвилюванням, як і будь-який бій у суперважкій вазі,

– заявив "Циганський король".

Також Тайсон не приховує, що є великим фанатом Манчестер Юнайтед. Тому цей благодійний матч на стадіоні МЮ та у компанії клубної легенди "червоних дияволів" є дуже особливим для колишнього суперника Олександра Усика.

Нагадаємо, що на початку 2025 року Ф'юрі несподівано для усіх вчергове оголосив про закінчення кар'єри боксера. Тайсон не став чекати британської битви проти Ентоні Джошуа. Хоча у боксерському світі досі вірять, що такий двобій може колись усе ж відбутись.