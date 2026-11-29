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Про це повідомляє talkSPORT. Бій відбувся в суботу, 28 листопада, на острові Мен у межах матчевої зустрічі між місцевим аматорським боксерським клубом та Аматорською боксерською асоціацією Мерсісайду й Чеширу.

Син Ф'юрі дебютував у боксі та здобув першу перемогу

Прінс активно провів другий раунд, завдавши супернику кількох потужних ударів. У результаті рефері відрахував Деверу стоячий нокдаун. Попри розсічення на щоці, син Ф'юрі успішно завершив третій раунд і довів поєдинок до перемоги.

Після оголошення результату юний боксер емоційно відсвяткував успіх, а його мама Періс підтримувала сина біля рингу.

Прінс займається боксом із 2023 року та прагне піти стопами знаменитого батька. Його зріст становить близько 188 сантиметрів, а вага – 91 кілограм.

Ф'юрі не був присутній на дебюті сина

Тайсон Ф'юрі не зміг підтримати Прінса особисто, оскільки наразі перебуває у Флориді, де готується до запланованого на 11 грудня поєдинку з Ентоні Джошуа в Кардіффі.

Водночас Прінс був не єдиним сином "Циганського короля", який того вечора вийшов на ринг. Його 10-річний брат Тайсон-молодший провів показовий поєдинок проти Яна Раяна. У цьому протистоянні переможця не визначали.