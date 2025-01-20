Журналісти спіймали Ф'юрі після закінчення кар'єри: який вигляд має екссуперник Усика

На початку нового 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх оголосив про закінчення професійної кар'єри. Британець попрощався із боксом не на мажорній ноті, двічі програвши Олександру Усику протягом 2024-го року.

Після двох поспіль поразок "Циганський король" вирішив вкотре попрощатись із профі-рингом. Тайсон Ф'юрі зосередиться на проведеному часі із родиною та буде вивчати психологію.

Цікаво дізнатись План Тайсона може провалитись: промоутер Джошуа висунув ультиматум перед Ф'юрі

Ф'юрі насолоджується життям без боксу

Однак багато людей у світі боксу не вірять, що Тайсон остаточно повішав рукавички на цвях. Адже це далеко вже не вперше Ф'юрі закінчує кар'єру. Багато твердять, що таким рішенням британець просто набиває собі ціну, аби отримати солідний цінник за своє повернення заради бою із Ентоні Джошуа.

"Циганський король" вже навіть отримав умову від промоутера Ей Джея Едді Хірна, який дав Тайсону на роздуми 3-4 тижні. Інакше команда Джошуа просто знайде Ентоні іншого суперника.

Водночас журналісти спіймали Ф'юрі у повсякденному житті. Тайсон був помічений на одній із заправок у графстві Ланкашир. Вже колишній боксер мав хороший вигляд та настрій, тримаючи у руках енергетик. Схоже, що життя без боксу приносить задоволення "Циганському королю", пише 24 Канал із посиланням на Mirror.

Як виглядає Ф'юрі після закінчення кар'єри / Фото Mirror