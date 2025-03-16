Тайсон Ф'юрі на початку року завершився боксерську кар'єру. Проте у спортивній спільноті вважають, що "Циганський король" повернеться у ринг.

Ріккі Хаттон поділився думками стосовно британського боксера. Колишній чемпіон світу назвав умову, за якої Ф'юрі відновить кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Чи повернеться Ф'юрі у ринг

Ріккі Хатон наголосив, що для Тайсона Ф'юрі намагались організувати бій проти Ентоні Джошуа протягом 10 років. Однак поєдинок навряд чи відбудеться, адже "Циганський король" вже завершив кар'єру.

Проте все-таки зберігаються шанси побачити бій Ф'юрі – Джошуа. Колишній чемпіон світу назвав єдину умову, яка поверне Тайсона у професійний ринг задля великого бою.

Я сприйняв би цей вихід на пенсію з недовірою, знаючи Тайсона. Якщо йому запропонують правильні гроші, правильний гонорар для бою з ЕйДжеєм, то він вхопиться за цю пропозицію,

– сказав Хаттон.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вже завершував кар'єру у 2022 році після поєдинку проти Ділліана Вайта. Проте згодом "Циганський король" повернувся у професійний ринг.

Торік британець провів два бої проти Олександра Усика. В обох протистояннях Тайсон Ф'юрі зазнав поразки, після чого знову вирішив завершити боксерську кар'єру.