Рикки Хаттон поделился мыслями относительно британского боксера. Бывший чемпион мира назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Вернется ли Фьюри в ринг

Рикки Хатон отметил, что для Тайсона Фьюри пытались организовать бой против Энтони Джошуа в течение 10 лет. Однако поединок вряд ли состоится, ведь "Цыганский король" уже завершил карьеру.

Однако все-таки сохраняются шансы увидеть бой Фьюри – Джошуа. Бывший чемпион мира назвал единственное условие, которое вернет Тайсона в профессиональный ринг для большого боя.

Я воспринял бы этот выход на пенсию с недоверием, зная Тайсона. Если ему предложат правильные деньги, правильный гонорар для боя с ЭйДжеем, то он ухватится за это предложение,

– сказал Хаттон.

Напомним, что Тайсон Фьюри уже завершал карьеру в 2022 году после поединка против Диллиана Уайта. Однако впоследствии "Цыганский король" вернулся в профессиональный ринг.

В прошлом году британец провел два боя против Александра Усика. В обоих противостояниях Тайсон Фьюри потерпел поражение, после чего снова решил завершить боксерскую карьеру.