Енді Лі вважає, що Ф'юрі може повернутись в бокс. Тренер британця назвав умову, за якої вболівальники можуть знову побачити його у ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Чи повернеться Ф'юрі у ринг

Наставник "Циганського короля" розповів, що він щасливий після відходу на пенсію. Проте, на його думку, Тайсон Ф'юрі все-таки може повернутись у великий бокс.

Енді Лі вважає, що гроші можуть вплинути на рішення Тайсона. Спеціаліст заявив, що Ф'юрі повернеться, якщо йому запропонують хороші кошти для проведення наступного бою.

Хоч би як погано це звучало, але залежить від того, яка цифра буде запропонована Тайсону. Його потрібно мотивувати, щоб він вийшов з відставки. Ф'юрі зараз виглядає дуже щасливим,

– сказав Енді Лі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі востаннє бився 21 грудня 2024 року. "Циганський король" одноголосним рішення суддів поступився українському чемпіону Олександру Усику.

Раніше Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри. Після чого повернувся та провів у рингу чотири поєдинки.