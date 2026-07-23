Британський боксер Тайсон Ф'юрі висловив свою думку щодо можливого повернення Кличка. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out.

Чи є можливість повернення Кличка у бокс

Британець зізнався, що його дивує бажання українця знову боротися за чемпіонський титул після завершення блискучої кар'єри.

"Так, божевілля навіть подумати, що після такої успішної кар'єри він хоче повернутися в бокс, коли йому вже майже 50 років – якщо він ще не відсвяткував 50-річчя – щоб знову завоювати титул чемпіона світу. Думаю, це викликає залежність – мабуть, навіть сильнішу за наркотики", – сказав Ф'юрі.

Кличку вже виповнилося 50 років, однак його ім'я й досі пов'язують із можливим поверненням на професійний ринг. Головною мотивацією українця називають прагнення перевершити історичне досягнення Джорджа Формана, який у 45-річному віці став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.

За останньою інформацією, одним із найімовірніших суперників Кличка в разі камбеку вважають новоспеченого чемпіона WBC Агіта Кабаєла з Німеччини.

Свій останній офіційний бій Володимир провів у квітні 2017 року. Тоді на легендарному стадіоні "Вемблі" він програв Ентоні Джошуа в одному з найяскравіших поєдинків року.

Ще раніше, 28 листопада 2015 року, Кличко втратив чемпіонські титули, поступившись Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у Дюссельдорфі. Та поразка стала першою для українця за понад 11 років і поклала край його вражаючій безпрограшній серії.