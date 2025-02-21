Британський ексбоксер поділився зі своїми підписниками в інстаграмі крутою світлиною. Тайсону Ф'юрі пощастило зустрітись за сніданком із легендарним колишнім тренером Алексом Фергюсоном, передає 24 Канал.

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Легенди спорту

Колишній суперник Олександра Усика коротко, але по-королівськи підписав спільне фото.

Легенди різних ігор,

– написав Тайсон.



Тайсон Ф'юрі із Алексом Фергюсоном

Відзначимо, що існує багато чуток навколо можливого повернення у профі-ринг Тайсона. Начебто бій проти Ентоні Джошуа змусить Ф'юрі відновити кар'єру.

Також у середині лютого 2025 року з'явилась інформація, що культовий Алекс Фергюсон може повернутись у тренерське крісло. Мова йде про один матч. Все заради прощального поєдинку свого вихованця Джузеппе Россі, який відбудеться 22 березня у Флоренції на стадіоні "Артеміо Франкі". Нагадаємо, що шотландський тренер став успішним під керівництвом англійського Манчестер Юнайтед і закінчив свою кар'єру у 2013-му.