Тайсон Ф'юрі зустрівся із живою легендою футболу
- Тайсон Ф'юрі зустрівся з легендарним колишнім тренером Алексом Фергюсоном.
- Існують чутки про можливе повернення Тайсона Ф'юрі на ринг.
Тайсон Ф'юрі насолоджується відпочинком на заслуженій пенсії та відпочиває від боксу. Як бачимо, що "Циганський король" не сидить на місці та "не залипає" у телевізорі, а проводить свій вільний час доволі активно.
Британський ексбоксер поділився зі своїми підписниками в інстаграмі крутою світлиною. Тайсону Ф'юрі пощастило зустрітись за сніданком із легендарним колишнім тренером Алексом Фергюсоном, передає 24 Канал.
Читайте також Промоутер Джошуа анонсував повернення Ф'юрі у ринг заради британської битви
Легенди спорту
Колишній суперник Олександра Усика коротко, але по-королівськи підписав спільне фото.
Легенди різних ігор,
– написав Тайсон.
Тайсон Ф'юрі із Алексом Фергюсоном
Відзначимо, що існує багато чуток навколо можливого повернення у профі-ринг Тайсона. Начебто бій проти Ентоні Джошуа змусить Ф'юрі відновити кар'єру.
Також у середині лютого 2025 року з'явилась інформація, що культовий Алекс Фергюсон може повернутись у тренерське крісло. Мова йде про один матч. Все заради прощального поєдинку свого вихованця Джузеппе Россі, який відбудеться 22 березня у Флоренції на стадіоні "Артеміо Франкі". Нагадаємо, що шотландський тренер став успішним під керівництвом англійського Манчестер Юнайтед і закінчив свою кар'єру у 2013-му.